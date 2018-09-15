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Министр религии Пакистана выступил за строгое регулирование соцсетей

Общество

Министр заявил, что подобное законодательство необходимо, чтобы бороться с экстремизмом и поддерживать мир и взаимопонимание в обществе

Министр религии Пакистана выступил за строгое регулирование соцсетей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Исламабад, 15 сентября 2018, 00:28 — REGNUM  Нур Уль-Хак Кадри, министр религии Пакистана, заявил, что правительство должно выработать строгое законодательство для регулирования деятельности социальных сетей в стране. Целью этого законодательства должна быть борьба с экстремизмом и поддержание мира и взаимопонимания в обществе.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр религии отметил необходимость регулирования поведения граждан в социальных сетях. Он также добавил, что мусульманские проповедники должны воздействовать на общественное мнение, добиваясь гармонии между различными религиозными течениями и сектами.

Министр призвал к уважению всех религий в Пакистане, отметив, что религиозные меньшинства в стране, в отличие от других государств, пользуются равными правами с мусульманами.

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Зарубежная хроника
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