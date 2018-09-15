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Резиденция премьер-министра Пакистана станет университетом

Общество

Министр образования Пакистана заявил о том, что резиденция премьер-министра страны в Исламабаде будет превращена в современный университет

Исламабад, 15 сентября 2018, 00:32 — REGNUM  Резиденция премьер-министра Пакистана в Исламабаде будет превращена в современный университет, а резиденции губернаторов всех провинций страны станут открытыми музеями и галереями. На прилегающих к резиденциям территориях откроют сады и парки.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр образования Пакистана Шавкат Махмуд заявил о том, что резиденция премьер-министра в Исламабаде, содержание которой ежегодно обходится бюджету в 470 миллионов рупий (220 миллионов рублей), будет превращена в современное высшее учебное заведение. Похожая судьба ожидает и все роскошные резиденции губернаторов провинций Пакистана: они будут превращены в музеи и галереи и открыты для доступа граждан.

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Зарубежная хроника
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