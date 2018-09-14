Министр образования Узбекистана прокомментировал сюжет о мини-юбках в школе

Ташкент, , 22:42 — REGNUM Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов раскритиковал репортаж телеканала «Узбекистан 24» о непристойном внешнем виде учителей и учащихся в школах республики. Об этом 15 сентября сообщает издание «Подробно.uz».

Министр считает, что кроме вопроса школьной формы есть другие, более важные проблемы. По мнению Шерматова, в вопросе повышения авторитета учителя неправильно переходить от обсуждения формы школьников к внешнему виду учителей.

Министр добавил, что в критическом сюжете нельзя было показывать лица детей.

Напомним, в сентябре телеканал «Узбекистан 24» выпустил критический сюжет о внешнем виде учащихся и учителей. В видео критикуется непристойный внешний вид учителей, противоречащий традициям Узбекистана.

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