Пятница, 14 Сентября 2018 года
23:46:46 МСК

Министр образования Узбекистана прокомментировал сюжет о мини-юбках в школе

Общество

В видео критикуется непристойный внешний вид учителей, противоречащий традициям Узбекистана

Министр образования Узбекистана прокомментировал сюжет о мини-юбках в школе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Школа

Ташкент, 14 сентября 2018, 22:42 — REGNUM  Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов раскритиковал репортаж телеканала «Узбекистан 24» о непристойном внешнем виде учителей и учащихся в школах республики. Об этом 15 сентября сообщает издание «Подробно.uz».

Министр считает, что кроме вопроса школьной формы есть другие, более важные проблемы. По мнению Шерматова, в вопросе повышения авторитета учителя неправильно переходить от обсуждения формы школьников к внешнему виду учителей.

Министр добавил, что в критическом сюжете нельзя было показывать лица детей.

Напомним, в сентябре телеканал «Узбекистан 24» выпустил критический сюжет о внешнем виде учащихся и учителей. В видео критикуется непристойный внешний вид учителей, противоречащий традициям Узбекистана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане запретили клип, противоречащий традиционным ценностям

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить