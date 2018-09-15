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Танзанийских детей заставляют работать на сельскохозяйственных полях

Общество

Во время сельскохозяйственных сезонов дети используются для работы на пашнях в районе Чамвино в Танзании. Эксплуататоры намеренно лишают детей возможности ходить в школу

Танзанийских детей заставляют работать на сельскохозяйственных полях

Додома, 15 сентября 2018, 00:08 — REGNUM  В районе Чамвино в Танзании детей заставляют работать на сельскохозяйственных полях. Новость поступила от неправительственной организации «Women wake up», поддерживаемой Фондом развития гражданского общества, в которой проходили обсуждения проблем сексизма, подростковой беременности и других. На заседании организации разрабатывался план по решению проблемы: как сделать так чтобы дети могли ходить в школу, а не использовались как рабочая сила на полях. Учителя местных школ подтвердили отсутствие детей на занятиях во время сезонов вспахивания земель и сбора урожая.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, с января по апрель большинство детей в районе не ходят в школу. Причина проста — начало сельскохозяйственного сезона. Родители, зачастую, не в курсе вообще, что происходит с их ребенком.

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Зарубежная хроника
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