В Марокко ввели уголовную ответственность за насилие в отношении женщин

Рабат, , 00:19 — REGNUM В Марокко вступил в силу новый закон о сексуальных домогательствах в отношении женщин. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, этот закон, принятый парламентом страны еще в феврале текущего года, ужесточит наказания за любые виды насилия, включая изнасилование, сексуальные домогательства и бытовое насилие. Данный закон стал известен под названием «закон Хаккави» в честь марокканского министра по делам семьи и женщин.

Источник сообщает, что закон также дает определение сексуального насилия, включая любые не согласованные с жертвой действия, заявления или знаки сексуального характера со стороны мужчины, осуществляемые в живую, по телефону или через интернет. Помимо форм сексуальных домогательств и наказаний за них, также прописываются санкции в отношении тех, кто пытается навязать кому-то вступление в брак насильственными методами.

Совершение насильственных действий по отношению к женщинам может привести к сроку от одного месяца до пяти лет лишения свободы или штрафа в размере от 200 до 1000 долларов.