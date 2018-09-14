Число курящих японцев упало до рекордно низкого показателя

Токио, , 22:58 — REGNUM Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии с 1986 года ежегодно исследуют вред от курения, как активного, так и пассивного. В ходе последнего исследования Министерство опросило 6500 мужчин и женщин в возрасте старше 20 лет. Только 29, 4% мужчин ответили, что курят регулярно. Впервые за все время с 1986 года их число упало ниже 30-процентного уровня. Это стало самым низким показателем с начала проведения опросов.

Как сообщает японское новостное агентство NHK, исследователи также сделали вывод, что среди тех, кто постоянно курит сигареты, 30% мужчин и 40% женщин хотят бросить курить.

Относительно уменьшения количества курящих людей, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения полагает, что это связано прежде всего с высокой осведомленностью людей о вреде сигарет, а также с уменьшением количества мест для курения.