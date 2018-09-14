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Число курящих японцев упало до рекордно низкого показателя

Общество

В 2017 году было установлено, что процент курящих мужчин в Японии составляет 29%

Число курящих японцев упало до рекордно низкого показателя
George Hodan
Курение

Токио, 14 сентября 2018, 22:58 — REGNUM  Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии с 1986 года ежегодно исследуют вред от курения, как активного, так и пассивного. В ходе последнего исследования Министерство опросило 6500 мужчин и женщин в возрасте старше 20 лет. Только 29, 4% мужчин ответили, что курят регулярно. Впервые за все время с 1986 года их число упало ниже 30-процентного уровня. Это стало самым низким показателем с начала проведения опросов.

Как сообщает японское новостное агентство NHK, исследователи также сделали вывод, что среди тех, кто постоянно курит сигареты, 30% мужчин и 40% женщин хотят бросить курить.

Относительно уменьшения количества курящих людей, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения полагает, что это связано прежде всего с высокой осведомленностью людей о вреде сигарет, а также с уменьшением количества мест для курения.

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Зарубежная хроника
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