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За восемь месяцев на 126% выросло число туристов, посетивших Узбекистан

Общество

Экспорт туристических услуг вырос на 104%

За восемь месяцев на 126% выросло число туристов, посетивших Узбекистан
Mr. Theklan

Ташкент, 14 сентября 2018, 22:11 — REGNUM  По итогам восьми месяцев 2018 года Узбекистан посетили 3,4 млн иностранных граждан, что на 126% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 14 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на заместителя председателя правительства Азиза Абдухакимова.

По его словам, общее число туристов за 2018 год может увеличиться до 4,8 млн человек. За отчетный период, экспорт туристических услуг составил $666,9 млн, что на 104% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июля в Узбекистане действует электронная система оформления въездных виз. За 50 дней туристы иностранных государств оформили 9 073 электронные визы.

Отметим, под туристическим экспортом в данном случае понимается вывоз из страны туристских впечатлений, который сопровождается одновременным ввозом туристом денег в данную страну.

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Туризм
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