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В Узбекистане помогут социально уязвимым гражданам купить подорожавший хлеб

Общество

С 1 октября 2018 года вводится ежемесячная компенсация на покупку муки и формового хлеба

В Узбекистане помогут социально уязвимым гражданам купить подорожавший хлеб

Ташкент, 14 сентября 2018, 21:46 — REGNUM  Власти Узбекистана планируют субсидировать повышение стоимости хлеба для социально уязвимых слоев населения, сообщает 14 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

С 1 октября 2018 года вводится ежемесячная компенсация на покупку муки и формового хлеба в размере 10% от минимального размера заработной платы. Средства будут направлены получателям пособий по возрасту, инвалидности, по случаю потери кормильца и другим категориям граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 сентября в Узбекистане вводится порядок реализации формового хлеба по свободной рыночной цене. В настоящее время стоимость одной буханки хлеба в республике составляет 650 сумов (5,6 рубля).

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Повышение цен на хлеб
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