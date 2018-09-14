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Власти Казахстана проверят сообщения СМИ об угле

Общество

В августе СМИ Казахстана сообщили, что в Восточно-Казахстанской области завышены цены на уголь

Власти Казахстана проверят сообщения СМИ об угле
Казахстан

Астана, 14 сентября 2018, 21:08 — REGNUM  Государственные органы Казахстана проверят на достоверность сообщения СМИ о поставках угля, так как это отражается на ажиотажном спросе, сообщает 14 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министерство по инвестициям и развитию республики.

Обсуждение вопросов добычи, заготовки и транспортировки угля состоялось в рамках заседания штаба по мониторингу подготовки к отопительному сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе СМИ Казахстана сообщили, что в Восточно-Казахстанской области завышены цены на уголь. 16 августа в акимате (администрации) области заявили, что информация о ценах на уголь не соответствует действительности.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Восточно-Казахстанской области отрицают высокие цены на уголь

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