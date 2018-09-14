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В 2018 году в Казахстане добыли более 73 млн тонн угля

Общество

Объем отгрузки составил 70,2 млн тонн угля

В 2018 году в Казахстане добыли более 73 млн тонн угля
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ископаемые Казахстана

Астана, 14 сентября 2018, 21:09 — REGNUM  С 1 января по 11 сентября объем добычи угля в Казахстане составил 73,3 млн тонн, что на 4,4% больше, чем годом ранее, сообщили 14 сентября в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

За отчетный период объем отгрузки составил 70,2 млн тонн угля, в том числе 39,2 млн тонн — на нужды электростанций, 7,25 млн тонн — на коммунально-бытовые нужды, 5,1 млн тонн — промышленным предприятиям, 18,6 млн тонн — экспортировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек заявил, что в середине августа план поставки угля в Алма-Атинскую область выполнен всего на 61%.

Читайте ранее в этом сюжете: План поставки угля в Алма-Ату не выполнен на 39%

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