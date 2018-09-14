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ВОЗ поможет Зимбабве справиться с холерой

Общество

Жертвами вспышки холеры в столице Зимбабве стали 25 человек

ВОЗ поможет Зимбабве справиться с холерой
George Hodan
Врач

Хараре, 14 сентября 2018, 20:53 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова оказать помощь правительству Зимбабве в борьбе с холерой, 14 сентября передает агентство Associated Press.

ВОЗ выражает надежду, что благодаря совместным усилиям удастся предотвратить повторения трагедии 2008 года, когда в Зимбабве жертвами холеры стали 4000 человек. К настоящему моменту из-за вспышки холеры в Хараре погибли 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, холера в Зимбабве уже стала причиной отмены протестных митингов и акций, в частности «инаугурации» лидера оппозиции Нельсона Чамизы, сторонники которого оспаривают результат президентских выборов в стране.

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