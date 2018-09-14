В МВД Казахстана не видят причин легализации травматического оружия

Астана, , 20:26 — REGNUM В МВД Казахстана не видят необходимости в легализации травматического оружия для граждан республики, сообщает 14 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на главу ведомства Калмуханбета Касымова.

По его словам, травматическое оружие близко по своим характеристикам к огнестрельному оружию и наносит тяжелые травмы. Кроме того, данное оружие стали чаще использовать молодые люди при выяснении отношений.

По данным МВД, после запрета травматов количество преступлений с их использованием сократилось на 87%.

Напомним, запрет на приобретение, ношение, транспортировку и хранение травматического оружия был введен в Казахстане в 2015 году. С 2012 по 2017 год власти республики выкупили и изъяли 60 тыс. стволов и 1 млн патронов к нарезному оружию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане призвали легализовать травматическое оружие