В Самаре детоубийца избежала колонии

Самара, , 19:11 — REGNUM В Самаре за убийство новорожденного 33-летняя женщина получила один год условного лишения свободы с испытательным сроком на один год. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном следственном управлении.

Жильцы дома по улице Ставропольской в ночь с 10 на 11 января 2018 года нашли во дворе брошенного младенца и сообщили в полицию. Мальчика отвезли в больницу, но сохранить ему жизни не смогли: смерть наступила 11 января. Виновной по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» признали местную жительницу. По версии следствия, она родила младенца дома, а ночью вынесла его на улицу и оставила замерзать.

Напомним, похожее преступление совершила 19-летняя жительница одного из сел Клявлинского района Самарской области в 2016 году: в ночь с 18 на 19 марта она родила девочку, завернула ее в халат и закопала в снегу около соседнего дома. Тело ребенка нашли спустя четыре дня, а его мать приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отсрочкой на два года.

В последнее время ИА REGNUM неоднократно сообщало об убийствах новорожденных в разных регионах России. Так, 10 сентября 2018 года в городе Орске Оренбургской области в мусорном баке возле жилых домов по улице Перегонной обнаружили тело младенца, завернутое в полиэтиленовый пакет. В удушении новорождённого подозревается его 19-летняя мать.

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