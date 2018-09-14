В Туркестанской области Казахстана объявили конкурс на эскиз герба

Туркестан, Казахстан, , 18:48 — REGNUM Власти Туркестанской области Казахстана запустили конкурс на лучший эскизный проект нового герба региона, сообщили 14 сентября в пресс-службе акима (главы) области.

Эскизные проекты будут рассмотрены 3 октября. Общий призовой фонд конкурса составит 1 млн тенге ($183 тыс.). Эскиз можно предоставить как в бумажном, так и в электронном виде. Проекты должны размещаться на планшете 90 на 60 см.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с переходом Казахстана на латинскую письменность в сентябре были внесены изменения в государственный герб республики — вместо надписи «Қазақстан» на гербе написано QAZAQSTAN.

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