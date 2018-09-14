Сальвини: мигрантов будут проверять прямо на кораблях и сразу депортировать

Рим, , 18:29 — REGNUM Правительство Италии будет использовать новые меры для ограничения нелегальной миграции, не исключен вариант идентификации граждан прямо на борту кораблей спасательных служб, которые принимают мигрантов с их лодок, заявил глава МВД вице-премьер Маттео Сальвини в пятницу, 14 сентября, сообщает Il Messaggero.

В случае, если у мигрантов нет оснований находиться на территории Италии, а у Италии есть соглашение со страной их прибытия, мигранты будут немедленно высылаться, добавил министр.

14 сентября 184 мигранта высадились на берег итальянского острова Лампедуза. В МВД Италии возложили ответственность на Мальту и заявили, что правительство этой страны «в очередной раз перекладывает проблему на Италию». По-видимому, речь идет о том, что мальтийская береговая охрана «помогла» мигрантам добраться до Лампедузы. Прибывшие на Лампедузу мигранты из Туниса будут депортированы на Родину чартерным рейсом.

Читайте также: Высадка мигрантов в Лампедузе: Италия обвиняет Мальту

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в пять раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.