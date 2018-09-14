Площадь Ленина в Петербурге закрыта из-за опасных пустот

Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM Водоканал Санкт-Петербурга 14 сентября сообщил, что на площади Ленина у Финляндского вокзала идет тщательное геофизическое исследование. Оно должно выяснить, не появились ли под землей пустоты, которые угрожают провалами и новыми коммунальными авариями.

Если пустот не найдут, площадь откроют для людей и машин в срок до 24 сентября. В ином случае ремонтные работы на площади могут затянуться и будут зависеть от результатов исследований и дальнейших проектных решений.

Напомним, утром 6 сентября под площадью лопнула водопроводная стальная магистраль диаметром 500 мм, что привело к затоплению проезжих частей на самой площади и прилегающих улицах. При вскрытии места прорыва обнаружилось еще и повреждение канализационного коллектора диаметром 1000 мм (1917 года прокладки). Площадь частично закрыли для движения, начались ремонтно-восстановительные работы, место их проведения огорожено и закрыто для прохода. В работах задействованы 40 единиц техники и 96 работников Водоканала.

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«Для однозначного вывода о наличии или отсутствии техногенно опасных пустот и разрушений грунтовых пород на площади Ленина необходимо провести геофизическое лабораторное обследование», — пояснили на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, на площади планировалось провести согласованный митинг против пенсионной реформы, однако теперь его проведение здесь невозможно, поскольку угрожает безопасности граждан, считают в Смольном. Организаторы митинга с этим не согласны и настаивают на проведении акции в прежнем формате.

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