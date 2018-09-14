В МВД Казахстана внедрили опыт грузинской полиции

Астана, , 18:28 — REGNUM Многие элементы опыта правоохранительных органов Грузии внедрены в полицейские структуры Казахстана, сообщает 14 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра внутренних дел республики Калмуханбета Касымова.

По его словам, Казахстан не может полностью применить опыт Грузии. До реформы в грузинской полиции служили 82 тыс. человек. После преобразований в полиции осталось 20 тыс. человек. За счет оптимизации стражам порядка удалось поднять заработную плату.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя невостребованность некоторых специалистов, предложил реформировать МВД республики на основе грузинского опыта — уволить полицейских и нанять юристов.

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