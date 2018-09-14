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Жители отдалённых территорий Ямала реже страдают гипертонией

Общество

Причина в питании дичью и рыбой

Жители отдалённых территорий Ямала реже страдают гипертонией
Steven Fruitsmaak

Салехард, 14 сентября 2018, 18:08 — REGNUM  В отдалённых посёлках Ямала население реже страдает гипертонической болезнью. Потому что основной рацион местных жителей составляют дичь и рыба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Сотрудники сектора медицинских исследований Научного центра изучения Арктики проанализировали данные экспедиции в сёла Красноселькупского района — Ратта, Толька и Киккиакки. В августе 2018 года был собран биологический материал сельчан для дальнейших лабораторных исследований и изучения особенностей метаболизма и гормонального статуса, сформированных под воздействием постоянного потребления традиционных продуктов питания.

Обследованы 292 тундровика. В итоге были сделаны неожиданные выводы, особенно это касается села Ратта. Так как привозных продуктов питания здесь мало, местное население питается дичью и рыбой. И реже, чем в других сёлах, встречается гипертоническая болезнь.

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