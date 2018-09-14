Пятница, 14 Сентября 2018 года
18:39:45 МСК

Рязанские чиновники опровергли гибель картин от фекалий

Общество

Картины размещались не в затопленном помещении

Рязань, 14 сентября 2018, 17:54 — REGNUM  Министерство культуры и туризма Рязанской области опровергло уничтожение сотни картин из-за прорыва канализации в выставочном центре «Артрум». Сообщение было размещено на сайте министерства 14 сентября.

По данным чиновников, прорыв канализации произошел 13 сентября. Из-за него подвал здания были затоплен. Сейчас последствия аварии устранены.

«Информация СМИ об уничтожении в связи с происшествием более ста уникальных картин не подтверждается. Картины размещались в соседнем помещении и не повреждены, но всё же из-за влаги находятся под угрозой. В настоящее время они перемещаются в безопасное место», — говорится в сообщении пресс-службы регионального минкультуры.

ИА REGNUM напоминает, что об уничтожении картин заявила заведующая выставочным залом Наталья Жилинская. По ее словам, сотрудники «Артрума» не могли пройти в подвал, где находилась часть картин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани сотню картин затопило фекалиями

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изобразительное искусство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить