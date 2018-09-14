Рязанские чиновники опровергли гибель картин от фекалий

Рязань, , 17:54 — REGNUM Министерство культуры и туризма Рязанской области опровергло уничтожение сотни картин из-за прорыва канализации в выставочном центре «Артрум». Сообщение было размещено на сайте министерства 14 сентября.

По данным чиновников, прорыв канализации произошел 13 сентября. Из-за него подвал здания были затоплен. Сейчас последствия аварии устранены.

«Информация СМИ об уничтожении в связи с происшествием более ста уникальных картин не подтверждается. Картины размещались в соседнем помещении и не повреждены, но всё же из-за влаги находятся под угрозой. В настоящее время они перемещаются в безопасное место», — говорится в сообщении пресс-службы регионального минкультуры.

ИА REGNUM напоминает, что об уничтожении картин заявила заведующая выставочным залом Наталья Жилинская. По ее словам, сотрудники «Артрума» не могли пройти в подвал, где находилась часть картин.

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