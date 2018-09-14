Глава католиков Венгрии поддержал правительство в споре о мигрантах

Будапешт, , 17:41 — REGNUM Глава конференции католических епископов Венгрии Андраш Вереш поддержал правительство страны в споре с ЕС о мигрантах, сообщает Il Giornale в пятницу, 14 сентября.

Вереш заявил, что решение Европарламента осудить Венгрию за ее политику (прежде всего об ограничении нелегальной миграции) вызывает «сожаление», и отметил, что католическая Церковь Венгрии «довольна работой правительства в последние годы».

Издание отмечает, что епископ сделал свое заявление в Познани, где европейские епископы собрались на свою ежегодную встречу. Вереш отметил, что правительство Венгрии защищало своими действиями и всю Европу, и свою страну.

В частности, действия правительства защищали от возможной «исламизации», считает епископ. Он отметил, что пять веков назад Венгрия уже пострадала от атаки со стороны ислама, а теперь, «к сожалению, история повторяется». Он также напомнил, что действующее правительство пользуется явной поддержкой граждан — за него проголосовали две трети избирателей.

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Вереш добавил, что Церковь в Венгрии не выступает против самих мигрантов, помогает им, и страны, которые хотят принимать мигрантов на своей территории, могут это делать, но не вправе требовать этого от других.

Резолюцию, осуждающую политику правительства Венгрии, Европарламент утвердил 12 сентября, но для ее вступления в силу понадобится также поддержка Европейского совета, объединяющего глав государств ЕС.