На Ямале первый в сезоне случай гриппа: заболел годовалый ребёнок

Салехард, , 17:33 — REGNUM На Ямале зарегистрирован первый в эпидсезоне случай гриппа. В городе Ноябрьске вирусная инфекция лабораторно подтверждена у годовалого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре по ХМАО.

Ребёнок госпитализирован в инфекционное отделение детской больницы. Как пояснила «Ноябрьск 24» заместитель главного врача ЦГБ по педиатрии Ирина Обозная, для Ноябрьска характерно начало эпидсезона в августе. Больница получила отечественную вакцину против гриппа «Совигрипп», которой можно прививать детей с полугода. Противопоказанием является лишь аллергия на белок куриного яйца.

В эпидемический сезон 2018−2019 годов на Ямале ждут вирус гриппа А (H1N1) и В, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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