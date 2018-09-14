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Большинство граждан Украины напрягает ситуация в стране

Общество

А почти четверть жителей ожидают социального взрыва

Киев, 14 сентября 2018, 17:26 — REGNUM  Две трети граждан Украины считают ситуацию в стране напряженной, по данным соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и Центром социальных и маркетинговых исследований (СОЦИС), сообщает 14 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, напряженной ситуацию на Украине считают 66,6% опрошенных, еще 23,5% считают ситуацию взрывоопасной и только 7,1% — стабильной. В массовых протестных акциях готовы принять участие 12,2% опрошенных граждан.

Опрос проводился с 30 августа по 9 сентября, были опрошены 10,005 тыс. граждан, статистическая погрешность — порядка 1,2%.

Напомним, после государственного переворота в 2014 году на Украине начался системный кризис, гражданская война и резкое обнищание населения.

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Социально-экономический кризис на Украине
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