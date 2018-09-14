В Крыму рассматривают украинский след выброса в Армянске

Армянск, Крым, , 17:24 — REGNUM Власти Крыма рассматривают шесть возможных версий о причинах химвыброса на территории Армянска, в том числе и сброс химвеществ с территории Украины, сообщил 14 сентября журналистам вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

«На сегодняшний день существует шесть версий относительно причин выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Первая — сброс неустановленных химических веществ со стороны сопредельного государства», — цитирует вице-премьера Крыминформ.

В числе других версий — превышение выброса вредных веществ ООО «Титановые инвестиции», АО «Бром» или «ПАО «Крымский содовый завод», превышение объёмов и концентрации сбросов сернистой кислоты в кислотонакопителе ООО «Титановые инвестиции», а также нарушение правил эксплуатации кислотонакопителя ООО «Титановые инвестиции».

Как сообщало ИА REGNUM, о выбросе неизвестного химического вещества в Армянске жители города сообщили в социальных сетях 24 августа. В конце августа власти Крыма заявили, что источником химических выбросов стал кислотонакопитель завода «Титан». Только 4 сентября власти Крыма объявили о превышении в воздухе концентрации сернистого ангидрида и приняли решение о вывозе детей из города. Параллельно был остановлен завод «Титан». Сегодня, 14 сентября, в Армянске анонсировано введение режима чрезвычайной ситуации.

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