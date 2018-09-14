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Белоруссия и Узбекистан активизируют сотрудничество в сфере здравоохранения

Общество

Министры договорились организовать обмен опытом в развитии фармацевтической отрасли

Ташкент, 14 сентября 2018, 17:36 — REGNUM  Министры здравоохранения Узбекистана и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества в сфере медицины, сообщает 14 сентября издание «Народно слово».

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере модернизации медицины, инвестиций в здравоохранение, развития информационной системы и медицинского образования.

Министры договорились также организовать обмен опытом в развитии фармацевтической отрасли, фундаментальных и научно-практических исследованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в министерстве образования Белоруссии заявили, что на базе Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами откроется белорусско-узбекский центр образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия и Узбекистан откроют совместный центр образования

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