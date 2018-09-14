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В Нидерландах задержан подросток, устроивший стрельбу в школе

Общество

Никто не пострадал

В Нидерландах задержан подросток, устроивший стрельбу в школе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Стрельба в школе

Рормонд, Нидерланды, 14 сентября 2018, 17:14 — REGNUM  Полиция Нидерландов арестовала 16-летнего юношу, который устроил стрельбу из огнестрельного оружия в своей школе, 14 сентября передает агентство Associated Press.

Инцидент со стрельбой в школе произошел в городе Рормонд. Согласно заявлению полиции, в результате стрельбы никто не пострадал.

По предварительной информации, поводом для стрельбы стал конфликт задержанного с другим учеником школы.

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