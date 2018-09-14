Сила оппозиции и розовые волосы: Прикамье за неделю

Пермь, , 17:34 — REGNUM В Пермском крае неделя началась с интереса к итогам масштабных муниципальных выборов и к гимназистке с розовыми волосами. Завершилась неделя культурным событием — 14 сентября начинает работу XVIII международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». В течение недели информресурсы проявляли интерес к коррупционным делам, а также ДТП в Чусовом, где водитель въехал в толпу людей.

«Единороссы» уступили оппозиции

В Пермском крае 10 сентября подвели итоги масштабных муниципальных выборов. Прошло 183 кампании по выборам депутатов. В целом «партия власти» традиционно одержала победу, получив в общей сложности 71,3% мандатов. Однако при детальном изучении ситуации оказалось, что в ключевых муниципальных образованиях «Единая Россия» уступила оппозиции.

Напомним, в Кунгуре из 21 мандата им досталось 10. Еще три мандата досталось «Справедливой России» и четыре — самовыдвиженцам. В Чайковском из 25 мандатов 12 достались «Единой России», а 13 — оппозиции: пять — КПРФ и восемь — ЛДПР. В городской думе Добрянки «Единую Россию» будут представлять четыре человека, «Справедливую Россию» — двое, ЛДПР — один. Большинство в думе получили кандидаты-самовыдвиженцы (13 человек).

Единороссы не считают результаты выборов провальными. Исполняющий полномочия секретаря регионального отделения партии власти Вячеслав Григорьев отметил, что где-то партия выигрывает, где-то совершает ошибки, которые будет исправлять.

Некоторые эксперты связывают провал «Единой России» на выборах с протестным голосованием там, где выборы проходили по многомандатным округам, например в Чайковском. Народ голосовал не за конкретных людей, а за партии.

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Резонансный дресс-код

В начале недели внимание пермяков было приковано к гимназистке с розовыми волосами. Школьницу отстранили от занятий из-за внешнего вида. Общество следило за развитием ситуации и гадало — допустят ли десятиклассницу в понедельник, 10 сентября, до уроков в элитной школе.

Мать девочки, являющаяся известной личностью в Перми и депутатом гордумы, сообщила на своей странице в соцсети, что Зину пустили в гимназию, но деактивировали школьную карту. Детский омбудсмен Светалана Денисова также заявила, что девочка продолжает учебу.

Скандал вокруг конкретной гимназистки и ее внешнего вида пошел на спад. Однако случай в пермской гимназии, когда из-за внешнего вида от занятий отстранили двух учениц, спровоцировал бурное обсуждение вокруг темы школьного дресс-кода как на краевом, так и федеральном уровне.

Родительское сообщество разделилось. Одни считают, что в школах должна быть единая форма, а самовыражаться можно вне школы. Другие придерживаются мнения, что цвет волос не влияет на получение знаний. Можно пренебрегать всеми правилами дресс-кода и быть суперумным. Многие пользователи в соцсетях отметили перегибы в имеющихся требованиях к внешнему виду школьников, например, белые колготки и белые банты для девочек начального звена, только белые блузки, запрет на кофты и пиджаки — необходимы только сарафан и блузка светлых тонов.

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Резонансное ДТП

В Чусовом 11 сентября автомобиль въехал в толпу людей, в результате пострадали четыре человека. Первоначально информресурсы сообщали о шести пострадавших. Позже полиция заявила о госпитализации четырех человек, среди которых двое рабочих, осуществлявших ремонт дороги.

По неофициальным данным, у 56-летнего мужчины, находившегося за рулем отечественного автомобиля, случился приступ эпилепсии. С места происшествия водитель попытался скрыться, но был оперативно задержан.

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Громкие коррупционные дела

12 сентября в Ленинском районном суде Перми начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего депутата заксобрания Пермского края и экс-председателя наблюдательного совета ОАО АКБ «Экопромбанк» Владимира Н. Он обвиняется в хищении у этого кредитного учреждения 200 тыс. рублей, а также хищении 7 млн рублей у Валентины З. Однако потерпевшую не известили должным образом о заседании, и она не явилась в зал суда. Сам Владимир Н. свою вину не признает.

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О своей невиновности заявил и бывший министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Павел Л. 14 сентября также в Ленинском районном суде Перми начался судебный процесс над бывшим высокопоставленным чиновником. Его обвиняют в двух преступлениях по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, летом 2014 года глава министерства изменил место проведения учебно-тренировочных сборов спортсменов, перенеся тренировки с базы федерального центра по зимним видам спорта «Снежинка» в Чайковском районе. Однако Павел Л. перенес его на прикамскую базу «Раздолье», не входящую в Реестр объектов спорта. В результате собственник комплекса за проведение сборов получил средства из бюджета края. По мнению силовиков, Павел Л. действовал в интересах своего доверенного лица, который является владельцев «раздолья», сообщает издание «Коммерсантъ».

Кроме того, в тренировках приняли участие спортсмены, не являющиеся членами сборных края. Еще более 100 человек в состав группы были включены незаконно. Ущерб бюджету составил 3,4 млн рублей.

Также экс-министр подписал документы о приемке стадиона «Динамо», хотя ремонт не был выполнен в полном объеме. Ущерб оценили в 23,6 млн рублей.

Сам фигурант уголовного дела подчеркнул, что стадион работает, и претензий к экс-чиновнику со стороны федерального министерства нет. По поводу тренировок спортсменов Павел Л. считает, что в инкриминируемом эпизоде нет самого события преступления, поскольку бывший глава министерства не нарушил ничьих интересов.

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Фестиваль документального кино

В Перми 14 сентября открылся XVIII Международный фестиваль «Флаэртиана», который является одним из крупнейших российских форумов документального кино. Заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина подчеркнула, что фестиваль становится ярким культурным событием для пермяков уже больше 20 лет, потому что организаторы вкладывают в него сердце и душу.

СМИ сообщают, что «Флаэртиана — 2018» по количеству участников, широте географии и уровню конкурсных работ превзошла все предыдущие фестивали. Поступило 839 заявок на участие в кинофоруме из более чем 20 стран мира. В конкурсной программе будет показано более 160 фильмов. Для пермяков приготовили шесть мировых, шесть международных и 17 российских премьер.

Фильмом открытия станет киноэссе молодого эстонского режиссера Антса Таммика. «Хрупкий мир» — его режиссерский дебют, который получил несколько премий за режиссуру и за операторское мастерство. Фильм рассказывает о двух мирах, противоположных друг другу по форме и содержанию. Эстонские болота, работающие как фильтры, поглощая газы, вызывающие парниковый эффект, и очищая воздух, которым мы дышим. И строго организованные шахты — порядок, искусственно созданный человеком. Картина получила приз за лучшую операторскую работу на международном кинофестивале фильмов о природе Matsalu и взяла Гран-при на фестивале «Человек и природа» им. В. Г. Распутина.