В Узбекистане запустили автобусный рейс Ташкент — Нижний Новгород

Ташкент, , 17:12 — REGNUM Россия и Узбекистан запустили международный автобусный маршрут «Ташкент — Нижний Новгород», сообщает 14 сентября издание «Народное слово» со ссылкой на агентство автомобильного транспорта.

Протяженность маршрута составляет около 3 тыс. км. Время автобуса в пути составит 61 час. Рейс будут обслуживать автобусы Vanholl. Первый такой автобус отправился с ташкентского автовокзала 14 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал низкую эффективность управления маршрутами в Ташкенте. Изношенность автобусного парка составляет 75%.

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