Владимирский суд снова отложил мусорный референдум на «после выборов»

Киржач, Владимирская область, , 16:59 — REGNUM Владимирский областной суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы по делу о бездействии Территориальной избирательной комиссии Киржачского района при регистрации инициативной группы по проведению «мусорного» референдума. Как передает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда, рассмотрение пройдет 25 сентября, то есть после проведения второго тура губернаторских выборов.

Суд должен был рассмотреть жалобу 11 сентября. Она поступила от прокуратуры Киржачского района. Ведомство не устроило решение местного суда по иску инициативной группы, выступающей против строительства мусороперерабатывающего завода около села Филипповское. Суд признал незаконным бездействие ТИК.

ИА REGNUM напоминает, что документы для регистрации инициативной группы были поданы в ТИК еще в декабре 2017 года. Однако ТИК не стал принимать никакого решения. К слову, заседание уже переносилось — с 22 августа на 11 сентября.

Отметим, что второй тур губернаторских выборов пройдет 23 сентября. В него по результатам голосования 9 сентября вышли действующий губернатор Светлана Орлова, за которую проголосовали 36,42% избирателей, и депутат регионального заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин (31,19%). При этом эксперты отмечают, что голосование было протестным.

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