Ураган «Флоренс» достиг побережья США

Вашингтон, , 16:35 — REGNUM Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Флоренс» 14 сентября достиг Восточного побережья США, обрушившись на территорию штата Северная Каролина, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США.

Как уточняется, эпицентр урагана в настоящее время приходится на город Райтсвилл-Бич. Порывы ветра достигают скорости 150 километров в час.

Ранее в ряде населённых пунктов Северной Каролины была объявлена эвакуация, тем не менее не все жители успели покинуть свои дома.

Перед тем как достичь побережья США, ураган «Флоренс» ослабел до первой категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона. Тем не менее ожидается, что удар стихии может привести к оползням и наводнениям в регионе.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штатах Северная и Южная Каролина, Вирджиния, Мэриленд, Джорджия, а также в столице страны Вашингтоне.

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