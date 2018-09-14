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В Луганске к отопительному сезону подготовили почти все котельные

Общество

Более 90%

В Луганске к отопительному сезону подготовили почти все котельные
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Труба котельной

Луганск, 14 сентября 2018, 16:29 — REGNUM  Более 90% котельных Луганска подготовлены к отопительному сезону 2018−2019 годов, заявил директор коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» Игорь Мыцыков, сообщает 14 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, в Луганске из 132 котельных к отопительному сезону готовы 125 комплексов. До 1 октября все котельные будут готовы. Мыцыков добавил, что в ходе 2018 года рабочие заменили 5,6 км тепловых сетей в столице Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ранее Мыцыков отмечал, что «Теплокоммунэнерго» устранил более 90% порывов в тепловых сетях Луганска.

Напомним, в начале августа директор коммунального предприятия Луганска «Центржилком» Сергей Шатохин заявил, что около 70% квартир в городе готовы к зиме.

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