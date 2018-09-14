Две трети итальянцев здоровы, но в минздраве боятся за молодежь

Рим, , 15:47 — REGNUM Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что в целом ситуация со здоровьем граждан в Италии удовлетворительна, но есть основания опасаться за молодежь, заявила в пятницу, 14 сентября, министр здравоохранения Италии Джулия Бонджорно, передает информагентство Ansa.

В Италии — вторая среди европейских стран ожидаемая продолжительность жизни, а у двух граждан страны из трех хорошее здоровье, снижается потребление алкоголя и табака, а также сокращается количество страдающих от лишнего веса, перечислила министр позитивные данные.

Но в том, что касается молодежи, ситуация хуже: в частности, среди молодых итальянцев много курильщиков, а также страдающих от ожирения, отметила Бонджорно.