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Две трети итальянцев здоровы, но в минздраве боятся за молодежь

Общество

В Италии – вторая среди европейских стран ожидаемая продолжительность жизни

Рим, 14 сентября 2018, 15:47 — REGNUM  Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что в целом ситуация со здоровьем граждан в Италии удовлетворительна, но есть основания опасаться за молодежь, заявила в пятницу, 14 сентября, министр здравоохранения Италии Джулия Бонджорно, передает информагентство Ansa.

В Италии — вторая среди европейских стран ожидаемая продолжительность жизни, а у двух граждан страны из трех хорошее здоровье, снижается потребление алкоголя и табака, а также сокращается количество страдающих от лишнего веса, перечислила министр позитивные данные.

Но в том, что касается молодежи, ситуация хуже: в частности, среди молодых итальянцев много курильщиков, а также страдающих от ожирения, отметила Бонджорно.

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Экономика Италии
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