Пятница, 14 Сентября 2018 года
16:54:29 МСК

Поставщиков продуктов в школы и больницы Ингушетии подвергнут ревизии

Общество

Проверку по фактам нарушений при поставках продуктов питания в организации, подведомственные минобру и минзраву, проведут до конца сентября

Магас, 14 сентября 2018, 15:38 — REGNUM  В Ингушетии будет создана специальная комиссия, которая проведет ревизию в учреждениях министерства образования и здравоохранения. Цель проверок — установить виновных в заключении договоров с поставщиками, которые назначают цены на продукты питания в два раза дороже рыночных. Кроме того, будет проверено качество продуктов, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе главы региона.

По поручению главы республики Юнус-Бека Евкурова комиссия должна до 30 сентября проверить все школы, детские сады и больницы. По итогам проверки все виновные лица должны понести строгое наказание вплоть до увольнения, подчеркнул ингушский лидер.

Читайте также: Поставщики в Ингушетии нажились на поставках продуктов в детские лагеря

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в Ингушетии уже подвергались проверке предприниматели, поставлявшие продукты питания в детские лагеря. Как сообщил Евкуров, ряд школ закупал для пришкольных летних лагерей мороженую рыбу по цене в два раза выше рыночной. Завышенной была и цена на мясо. Глава региона поручил привлечь виновных к ответственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить