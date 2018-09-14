Поставщиков продуктов в школы и больницы Ингушетии подвергнут ревизии

Магас, , 15:38 — REGNUM В Ингушетии будет создана специальная комиссия, которая проведет ревизию в учреждениях министерства образования и здравоохранения. Цель проверок — установить виновных в заключении договоров с поставщиками, которые назначают цены на продукты питания в два раза дороже рыночных. Кроме того, будет проверено качество продуктов, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе главы региона.

По поручению главы республики Юнус-Бека Евкурова комиссия должна до 30 сентября проверить все школы, детские сады и больницы. По итогам проверки все виновные лица должны понести строгое наказание вплоть до увольнения, подчеркнул ингушский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в Ингушетии уже подвергались проверке предприниматели, поставлявшие продукты питания в детские лагеря. Как сообщил Евкуров, ряд школ закупал для пришкольных летних лагерей мороженую рыбу по цене в два раза выше рыночной. Завышенной была и цена на мясо. Глава региона поручил привлечь виновных к ответственности.