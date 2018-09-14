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Шоу «Билл на улице» возвращается благодаря Эмме Стоун

Общество

Возвращение состоялось, но не на телевидение, а на YouTube

Нью-Йорк, США, 14 сентября 2018, 15:31 — REGNUM  С популяризацией интернета в целом и социальных сетей в частности многие крупные артисты и телеведущие перемещаются с телевизионных каналов на YouTube и другие видеохостинги. Таким же образом решил поступить и американский комик Билли Айхнер, шоу на кабельном телевидении которого «Билл на улице» закрылась около года назад. Теперь комик возрождает свою передачу с тем же названием на YouTube, и в первой серии ему помогает актриса Эмма Стоун.

Телекомпания Funny or Die и их партнёр Lyft Entertainment планируют в первом сезоне шок выпустить восемь коротких видео. В первой серии Эмма Стоун присоединяется к ведущему в прогулке по Нью-Йорку.

Внимание зрителей привлекло, что в новой серии актриса признаётся, что стыдится отсутствия профиля в Instagram. Также пользователи обратили внимание на то, что один из прохожих на улице принимает Эмму Стоун за Эмми Уотсон после того, как она говорит, что «Гарри Поттер» — её любимый фильм.

Передача «Билли на улице» начала выходить в 2011 году как комедийная телеигра. С самого начала её вёл Билли Айхнер. В каждом эпизоде он выходил на улицы Нью-Йорка и задавал прохожим вопросы о поп-культуре. Также ведущий проводил игры For A Dollar (игра на скорость, где комик задаёт вопрос прохожему, и если ответ верный, прохожий получает один доллар) и Quizzed in the Face (игра в три раунда, где прохожий тоже может выиграть денежный приз). Начиная со второго сезона, в шоу принимали участие различные знаменитости. Последние серии шоу на телевидении были сняты более года назад. В «Билли на улице» для YouTube ведущий тоже планирует приглашать знаменитостей.

На российской телевидении аналогом такой передачи является «Бегущий косарь» на канале «Че!».

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