В Самаре ищут подрядчика на строительство станции метро Алабинская

Самара, , 15:15 — REGNUM На второй этап строительства новой станции самарского метро планируют потратить 998,4 млн рублей из регионального бюджета. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работы должны проводиться на пятом пусковом комплексе от станции «Российская» до станции «Алабинская», их конкретные виды и объемы определит подрядчик, учитывая предусмотренную стоимость.

Напомним, что 22 июня на торгах за право составлять проектную документацию для станции метро «Алабинская» с бюджетом 178 млн рублей победило ООО «Волгатрансстрой-проект», которое было единственным участником торгов. Эта же компания была единственным участником конкурса на выполнение проектных работ по объекту «Проектирование и строительство метрополитена в городском округе Самара» стоимостью 10 млн рублей в сентябре 2017 года. Она же занималась строительно-монтажными работами в самарском метро в 2016 году: тогда подрядчик снизил стоимость контракта до 880 707 268 рублей от начальной цены 965 млн, также не встретив конкуренции.

Добавим, что компания «Волгатрансстрой-проект» учреждена акционерным обществом «Волгатрансстрой». Эта строительная компания была создана около 30 лет назад и работает в разных регионах России.

«Волгатраснсстрой-проект» проектировал большую часть объектов метрополитена. А специализированное предприятие компании «Волгатрансстрой-Метро» ведёт строительство Самарского метрополитена с 2002 года.