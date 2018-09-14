«Перекличка» Twitter: петербуржцы рассказывают о районах города

Санкт-Петербург, 14 сентября 2018, 15:21 — REGNUM В Twitter запустили тред, в котором петербуржцы рассказывают о плюсах и минусах жизни в разных районах города. Юзеры рассказали об особенностях Васильевского острова, Парнаса, Красносельского и других районов.
Интерактив запустил Сергей Д. Он рассказал о положительных и отрицательных сторонах Васильевского острова, Красносельского района и Купчино.
https://twitter.com/sd0107/status/1040137114086727680
Идея такой «переклички» понравилась подписчикам, и они начали рассказывать о районах, в которых живут. Кто-то отнесся к треду с юмором, а кто-то всерьез решил перечислить главные особенности.
https://twitter.com/Maria_Key/status/1040186911367856128
https://twitter.com/Eu_Chernov/status/1040186742559698944
https://twitter.com/mures_mures/status/1040141903763853312
https://twitter.com/tabletki/status/1040148305890734080
https://twitter.com/Crazy_Owl/status/1040151725108281344
https://twitter.com/fighttemafight/status/1040141187183718400
https://twitter.com/marfitsin/status/1040144152850255872
Ранее казанский психолог запустил в Twitter тред о своей работе, в рамках которого провел эксперимент, якобы показывающий разницу между женским и мужским мышлением. По его мнению, женщины рисуют велосипед не так детально, как мужчины. Пользователи принялись рисовать велосипеды и доказали, что теория психолога не верна.
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