Во Владивостоке может исчезнуть бухта Стеклянная

Владивосток, , 15:11 — REGNUM Во Владивостоке арендаторы бухты Стеклянная начали борьбу с туристами за сохранение уникального пляжа. Там большая часть гальки образовалась из отходов стекла и фарфора ещё в советские времена. Теперь с берега Уссурийского залива её всё быстрее разбирают на сувениры отдыхающие. Если ситуация не изменится, то через несколько десятков лет этот пляж может совсем исчезнуть, пишет интернет-портал «Общественное телевидение России».

Арендаторы пляжа осматривают на выходе каждого туриста. Если видят пакеты, набитые шлифованным стеклом, то их отбирают.

«Мы обыск делать не имеем права, — сказал администратор пляжа Сергей Родин. — Если замечаем, что где-то явно что-то или сумка тяжёлая, пытаемся людям объяснить, что делать этого нельзя».

Впрочем, от осмотра на выходе толку мало — усыпанный цветной галькой берег с каждым годом пустеет. По словам старожилов, уникальный пляж образовался десятки лет назад из стеклянного мусора. В соседнюю бухту в советское время сваливали брак со стекольного и фарфорового заводов. Море отшлифовало осколки, и теперь почти каждый приезжий норовит унести их с собой в качестве сувенира.

«Сегодня мне удалось попасть в эту бухту и набрать немножечко камешков, как же без них уехать, если всю жизнь мечтал попасть на эту бухту — и без камней уехать», — сказал турист Иван Смирнов.

«Срабатывает чувство собственности, и хочется привезти домой маленький камушек и показать, что я здесь была», — отметила туристка Галина Яковлева.

За защиту уникального пляжа выступают местные жители. Люди боятся, что из-за активности туристов исчезнет одна из самых колоритных бухт мира.

«Я считаю, что нужно оставлять всё здесь, приезжать сюда полюбоваться как на достопримечательность, — заявила жительница Владивостока Олеся Смирнова. — Насколько мне известно, всего два таких подобных пляжа существует — здесь и в Калифорнии».

Приморские ученые предупреждают: необычный пляж может исчезнуть через несколько десятков лет независимо от поведения туристов. Произойдет естественное вымывание стеклянных частиц — ведь под влиянием морских приливов любое стекло крошится и рано или поздно превращается в песок.