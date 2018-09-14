Больного ярославского мальчика прооперируют раньше срока

Ярославль, , 15:13 — REGNUM Ярославскому школьнику Богдану Чижевскому окажут высокотехнологичную помощь на месяц раньше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

История десятилетнего Богдана Чижевского всколыхнула соцсети. Летом он попал в аварию и получил сложные переломы позвоночника, бедра, голени со смещением и сотрясение головного мозга. Ребенку, по словам мамы, потребовалась помощь именно московских специалистов.

Мама ребенка начала сбор средств на операцию. В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области сообщили, что женщина первый раз пришла к ним неделю назад. Первый раз с неполным комплектом документов, за второй визит ей сразу оформили право на получение квоты.

Ребенка 20 октября ждали на операцию в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова». Это лучшее медицинское учреждение страны, которое специализируется на травмах. Однако департамент здравоохранения и фармации нашел возможность отправить ребенка на операцию еще раньше.

Московская клиника нашла возможность принять мальчика уже в этот понедельник. Обычно все зависит от очереди на операцию и клиника сама определяет, когда принять пациента. Бывает, что открывают квоту и принимают ребенка только через несколько месяцев. В ЦИТО же едут люди со всей страны. Богдану повезло, что его удалось принять раньше», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Мальчика госпитализируют 17 сентября, посмотрят его картину болезни, возможно, сделают дополнительные анализы и только после этого назначат дату операции. В 2015 году по профилю «травматология для детей» выдано 7 квот в федеральные клиники, пролечено 3 человека. В 2016 — выдано 54 квоты, пролечено 29 человек. В 2017 выдано 40 квот, пролечено 21. В 2018 пока выдано 54 квоты, а пролечено 16 детей. Части из этих детей потребовалась просто консультация московских специалистов.

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