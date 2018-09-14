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Ноу-хау: в Ярославле светильники в сквере сделали из пищевых контейнеров

Общество

«Годен для заморозки, нагревания, пищевых продуктов»

Ноу-хау: в Ярославле светильники в сквере сделали из пищевых контейнеров
Иллюстрация: Соцсети
Эксклюзивные светильники

Ярославль, 14 сентября 2018, 15:00 — REGNUM  В Ярославле городские власти изобрели ноу-хау: светильники в центре города сделали из пластиковых ведерок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Видео из сквера в Мукомольном переулке в социальные сети выложил житель Ярославля. Он наглядно показал, что верх светильников представляет собой обычные пластиковые емкости под продукты питания:

«Смотрим, что это? «Термбытпласт», емкость два литра. Обычные ведра. Даже есть резьба для крышки. Годен для заморозки, нагревания и для пищевых продуктов», — говорит автор видео.

На видеокадрах хорошо видно, что в таком стиле выполнены все светильники в сквере.

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Городское благоустройство
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