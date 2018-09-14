В Оренбуржье педагог надел ученику на голову плавки

Оренбург, , 15:58 — REGNUM В Оренбуржье фестиваль «Тепло детских сердец», который проходил с 3 по 7 сентября, получил скандальное продолжение. Оренбургский родительский комитет сообщил, что получил обращение от родителей и опекунов детей-воспитанников коррекционной школы-интерната № 3 Оренбурга. Информация оказалась шокирующей: учитель физкультуры, сопровождавший группу детей, вечером 5 сентября прилюдно надел на голову девятилетнего мальчика плавки, который тот забыл вечером 4 сентября в бассейне. При этом педагог громко кричал. Когда второй учитель попытался вмешаться, то получил резкий отпор.

О произошедшем тут же была поставлена в известность старшая группы, являющаяся социальным педагогом. Однако она никаких мер не приняла. Со стороны учителя физкультуры в адрес детей, если те начнут рассказывать о случившемся, якобы прозвучало: «Вам не поздоровится». Поэтому информация о вызывающем факте появилась с опозданием, так же как и большой резонанс вокруг ситуации.

Дети не в силах держать при себе эмоции от того, что произошло, все же начали рассказывать «по секрету» родителям и опекунам о поступке учителя. А между тем в школе, как сообщает Оренбургский родительский комитет, администрация проводила с детьми профилактические беседы и внушала ученикам, что те все не так поняли и им все показалось. Такое поведение руководства интерната стало причиной того, что группа родителей и опекунов обратилась не к директору школы, а в общественную организацию в поисках справедливости и защиты.

В министерстве образования Оренбургской области сообщили, что им известно об инциденте. Сейчас ведется проверка поступившей информации. По словам главы ведомства Вячеслава Лабузова, изучались записи с камер видеонаблюдения, но на них не зафиксировано непедагогическое поведение учителя.

«После того, как закончится расследование, я все прокомментирую. Там все непросто. Есть конфликт между двумя учителями. И один из них написал жалобу», — сказал Лабузов, сообщает портал беловка.рус.

По словам директора специнтерната Татьяны Будниковой, в комиссию вошли разные специалисты, в том числе психологи из минобра области.

В Оренбургском родительском комитете считают, что министру донесли информацию о случившемся 5 сентября на фестивале «Тепло детских сердец» в искажённом виде, но в то же время обратили особое внимание на настрой министерства на объективность со стороны минобра.