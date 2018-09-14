В Курганской области запретили продавать лекарство от давления

Курган, , 14:56 — REGNUM В Курганской области приостановлена реализация лекарственного препарата «Бисопролол-Прана». Таблетки производит ООО «Пранфарм», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росздравнадзоре по Курганской области.

В препарате, призванном снижать артериальное давление, обнаружены посторонние примеси. Производит его лишь одна фирма — самарское предприятие ООО «Пранфарм».

Приостановке реализации подлежат лишь таблетки в стандартной пленочной оболочке по 5 мг, в пачке по 10 штук, уточняют в Росздравнадзоре.

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