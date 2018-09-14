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Адвокат осужденного за подготовку теракта в Новочеркасске подал апелляцию

Общество

Жалоба будет рассмотрена судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного суда РФ

Ростов-на-Дону, 14 сентября 2018, 14:37 — REGNUM  Сторона защиты получившего 11 лет заключения за подготовку теракта в Новочеркасске Максима Мартынова обжаловала приговор. Об этом сообщили 14 сентября в Северо-Кавказском окружном военном суде.

Отмечается, что, поскольку приговор Мартынову еще не вступил в законную силу, адвокат направил в суд апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного суда РФ в Москве.

Напомним, ранее суд признал Максима Мартынова виновным в подготовке террористического акта, а также в покушении на убийство и в хранении взрывчатки. 4 сентября Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил злоумышленника к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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