Адвокат осужденного за подготовку теракта в Новочеркасске подал апелляцию

Ростов-на-Дону, , 14:37 — REGNUM Сторона защиты получившего 11 лет заключения за подготовку теракта в Новочеркасске Максима Мартынова обжаловала приговор. Об этом сообщили 14 сентября в Северо-Кавказском окружном военном суде.

Отмечается, что, поскольку приговор Мартынову еще не вступил в законную силу, адвокат направил в суд апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного суда РФ в Москве.

Напомним, ранее суд признал Максима Мартынова виновным в подготовке террористического акта, а также в покушении на убийство и в хранении взрывчатки. 4 сентября Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил злоумышленника к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.