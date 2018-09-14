У экс-главы Карелии изъяли ценную коллекцию в счет уголовного штрафа

Петрозаводск, , 14:25 — REGNUM Судебные приставы Республики Карелии изъяли у должника по уголовному штрафу коллекцию ценных сувениров и дорогих ювелирных изделий. По данным СМИ, речь идет об имуществе бывшего главы Карелии Андрея Нелидова, осужденного в марте 2018 года за взятку на восемь лет колонии строгого режима и штраф в 27,5 млн рублей.

Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, в июне текущего года к ним поступил исполнительный документ из Петрозаводского городского суда о взыскании с гражданина Н. штрафа в размере 27,5 млн рублей.

В добровольном порядке, в 60-дневный срок, должник штраф не оплатил. В связи с этим судебный пристав наложил арест и изъял ценные вещи, принадлежащие должнику.

«В счет погашения долга будут реализованы подарочные медали, изделия из драгоценных металлов, дорогостоящие часы, в том числе именные часы и иные коллекционные сувениры», — отметили в УФССП по республике, уточнив, что всего изъято 17 наименований.

На фотографиях, размещенных на сайте управления, можно увидеть, в частности, памятную медаль Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, «должником является экс-глава Карелии Андрей Нелидов».

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Нелидов, выходец из Ленинградской области, руководил Карелией с июля 2010 года по май 2012 года. После отставки, в январе 2013 года, был назначен директором музея-заповедника «Кижи».

24 сентября 2015 года Андрей Нелидов был задержан по подозрению в получении взятки в 500 тысяч рублей. По версии следствия, директор музея «Кижи» получил от предпринимателя деньги в обмен на право осуществлять на территории заповедника торговую и другую коммерческую деятельность. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Как установлено, директор музея «Кижи» при посредничестве своего советника и лично неоднократно получал от предпринимателя взятки за разрешение вести торговлю на острове Кижи. 2 марта 2018 года Нелидову и его сообщнику был вынесен обвинительный приговор.

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