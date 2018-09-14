В Чечне поздравили с Днем чеченской женщины 129-летнюю жительницу региона

Грозный, , 14:03 — REGNUM Жительницу Чечни Коку Истамбулову, которая отметила свое 129-летие, поздравили с Днем чеченской женщины. Старейшая жительница России проживает в селе Братское Надтеречного района. С праздником ее поздравила большая семья — у Коки Истамбуловой шесть внуков и 16 правнуков.

С праздником чеченской женщины ветерана, прожившую большую, трудную жизнь, пришли поздравить сотрудники министерства по делам молодежи, активисты молодежных общественных организаций «Ахмат» и «Путин», сообщили ИА REGNUM 14 сентября в минмолодежи. Несмотря на возраст, старейшая жительница России является мудрым наставником, являет собой пример стойкости и добродетели.

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Стоит отметить, что ранее старейшей жительницей России называлась 127-летняя Нана Шаова, проживающая в Кабардино-Балкарии. В 2018 году она даже принимала участие в голосовании на выборах президента РФ. Власти Ингушетии были намерены подать документы на присвоение звания самого взрослого жителя Земли Аппаза Илиева, которому 122 года.

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Напомним, каждое третье воскресенье сентября жители Чечни отмечают праздник — День чеченской женщины. Указ об учреждении этого праздника в 2009 году подписал глава региона Рамзан Кадыров.