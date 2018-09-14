Прокуратура Петербурга предъявила претензию вице-губернатору Албину

Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга внесла представление в адрес вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина, курирующего деятельность Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. От него потребовали устранить нарушения федерального законодательства в деятельности городского стройнадзора.

Как сообщили 14 сентября в прокуратуре, этим ведомством изучалось соблюдение прав предпринимателей при осуществлении государственного строительного надзора и оказании государственных услуг. Как установлено, работники стройнадзора Петербурга нарушали эти права.

Например, устраивали проверки в отношении застройщиков по обращениям граждан, не подтвердивших свою личность в единой системе «Гсуслуги», и без согласования с прокуратурой города.

При привлечении к административной ответственности за выявленные нарушения представителей малого бизнеса не соблюдалась норма КоАП о замене административного штрафа на предупреждение.

«Также работниками Службы допускались нарушения сроков рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на строительство», — добавили в прокуратуре.

По результатам проверки и материалам прокуратуры суд оштрафовал должностное лицо Службы государственного строительного надзора и экспертизы.

В прокуратуре предупредили, что ход устранения нарушений, что предложено сделать Игорю Албину, поставлен на контроль.

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