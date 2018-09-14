Менингит в Екатеринбурге: жизням заболевших детей угрозы нет

Екатеринбург, , 13:58 — REGNUM В Екатеринбурге нет детей, заболевших тяжёлыми формами менингита. Об этом журналистам на брифинге сообщила заместительница начальника городского управления здравоохранения Татьяна Савинова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, дети находятся в больнице до 14 дней для того, чтобы повторно взять у них пункции и пронаблюдать за состоянием, чтобы удостовериться в том, что воспаление прошло. На сегодняшний день состояние всех госпитализированных детей удовлетворительное.

Она добавила, что за январь — август в Екатеринбурге был зарегистрирован 291 случай энтеровирусных инфекций. В 2017 году за тот же период случаев было 426. То есть сейчас заболеваемость снизилась.

С 1 по 15 сентября случаев серозного менингита было выявлено 73, из них 65 — у детей. Для сравнения: в 2017 году за тот же период было 243 случая (53 у взрослых и 190 у детей).

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