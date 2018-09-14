В Югре законодательно закрепили льготы предпенсионерам

Ханты-Мансийск, , 13:50 — REGNUM В Югре законодательно закрепили льготы и социальные гарантии, действующие сейчас в отношении людей пенсионного возраста. Депутаты думы ХМАО проголосовали за закон, который вступит в силу с 1 января 2019 года и будет действовать в течение 10 лет до 31 декабря 2028 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе информационно-аналитического управления думы автономного округа.

«На этот счёт есть прямое поручение президента РФ Владимира Путина. Он обратил на это внимание во время своего видеообращения. Мы на региональном уровне этот вопрос проработали и сохраняем все те льготы, которые есть у лиц, которые выходят на пенсию», — прокомментировал решение спикер югорского парламента Борис Хохряков.

Принятый 13 сентября думой ХМАО документ гарантирует поддержку 130 тысячам югорчан. Их ежегодный прирост, по оценкам правительства Югры, будет составлять 1,2%.

На сегодняшний день в автономном округе неработающих получателей пенсии 361 тысяча вместе с инвалидами. Всего пенсионеров на территории Югры 400 тысяч человек.

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