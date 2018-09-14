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Прокуратура вступилась за уволенного директора челябинской школы

Общество

Иск о восстановлении на работе рассмотрит суд

Верхний Уфалей, Челябинская область, 14 сентября 2018, 13:40 — REGNUM  В челябинском Верхнем Уфалее прокуратура вступилась за уволенного директора школы №1. В городском суде находится иск о восстановлении на работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Также в иске содержится требование возместить педагогу моральный вред и не выплаченную зарплату.

Также в ходе проверки нашёл подтверждение факт поступления в школу из управления образования списков с персональными данными родителей школьников. Одно должностное лицо уже привлечено к дисциплинарной ответственности. Также виновным грозит административное наказание.

Напомним, директор Наталья Матвеева была уволена приказом от 31 июля. Этому предшествовало требование из управления образования провести работу с должниками за услуги ЖКХ. Женщина отказалась это делать и в итоге была уволена.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале уволили директора школы: «Отказалась выбивать долги»

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