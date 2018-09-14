Подозреваемую в крупном мошенничестве освободили в Воронеже

Воронеж, , 13:18 — REGNUM Подозреваемую в налоговых преступлениях 41-летнюю жительницу Воронежа освободили из-под ареста. Об этом сообщает 14 сентября пресс-служба Следственного управления СКР по Воронежской области.

Отмечается, что бывшего генерального директора компании Воронеж-Реалти», подозреваемую в незаконном получении 155 млн рублей на возмещении субсидий и НДС, освободили из-под стражи в связи с ее «семейным и социальным положением, состоянием здоровья, наличием на иждивении малолетних детей, а также занятой активной позицией по содействию органам предварительного следствия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии под подозрением в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере оказалась заместитель главбуха ФГБУ «Россельхозцентр» по региону.

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