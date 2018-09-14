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В РКК «Энергия» опровергли информацию о новых «дырках» на корабле «Союз»

Общество

«Эти сообщения — фейк»

Москва, 14 сентября 2018, 13:16 — REGNUM  Информация СМИ о том, что в обшивке пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-09» нашли новые механические повреждения, не соответствует действительности. Об этом заявил «Интерфаксу» информированный источник во внутренней комиссии Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

"Нет никаких новых «дырок», — заявил источник. — Эти сообщения — фейк».

Ранее ряд СМИ сообщил, что в обшивке пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09» нашли новые механические повреждения, которые могли появиться от воздействия дрели.

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