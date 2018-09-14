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Свыше 90 тыс. москвичей прошли бесплатный онкоскрининг в Москве

Общество

Более 50 тыс. человек уже получили свои результаты

Москва, 14 сентября 2018, 13:18 — REGNUM  В Москве по программе ранней диагностике онкологических заболеваний «Я выбираю здоровое будущее!» прошли обследование более 90 тыс. москвичей. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Более 50 тыс. участников программы уже получили результаты», — подчеркнул Хрипун.

В общей сложности обследование прошли 73 тыс. женщин и 18 тыс. мужчин. В настоящий момент повышенный уровень ПСА у мужчин выявлен в 1,2 тыс. случаев, а рак предстательной железы найден у 23 человек. Среди женщин наличие предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников (мутаций генов BRCA1 и BRCA2) выявлено у 180 человек. Все пациенты проходят соответствующее лечение в клиниках столицы.

Хрипун также сообщил, что принять участие в программе возможно ещё две субботы — 15 и 22 сентября. Москвичи могут бесплатно сдать анализ крови на наличие мутаций генов BRCA1, BRCA2 и уровень ПСА (простатический специфический антиген).

Напомним, программа скрининга «Я выбираю здоровое будущее!» проводит департамент здравоохранения Москвы совместно с Московским клиническим научным центром им. С.А. Логинова. Она направлена на выявление предрасположенности к раку молочной железы, яичников и предстательной железы.

Как сообщало ИА REGNUM, московские врачи сумели повысить уровень раннего выявления рака на 40%. Прогресс стал возможен благодаря работе врачей общей практики, которые по анализам могут увидеть признаки заболевания и информировать пациента о проблеме.

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Онкологические заболевания
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